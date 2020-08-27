الذهب ينخفض مع جني المستثمرين الأرباح وترقب مؤشرات من الفدرالي الأميركي

2020/08/27 | 11:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتراجع الذهب الخميس 27 أغسطس في أعقاب زيادة حادة في الجلسة السابقة حيث عدل المستثمرون مراكزهم للتركيز على ما إن كان رئيس مجلس الفدرالي الأميركي سيلمح بتغيير في الاستراتيجية النقدية.

وبحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1938.32 دولار للأونصة بعدما صعد 1.3% أمس الأربعاء.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1946.70 دولار للأونصة.

ومن المنتظر أن يلقي باول كلمة خلال المؤتمر السنوي لرؤساء البنوك المركزية في الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش حيث يتطلع المستثمرون لمؤشرات بشأن التضخم والاستراتيجية النقدية.

ولامس مؤشر الدولار أقل مستوى خلال نحو أسبوع فيما ساد الحذر أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من تجدد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بعدما أدرجت واشنطن 24 شركة صينية في قائمة سوداء وما تردد بشأن اختبار بكين صواريخ في بحر الصين الجنوبي.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة، نزلت الفضة 1.5% إلى 27.12 دولار للأونصة وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 2172.93 دولار وتراجع البلاتين 0.2% إلى 926.59 دولار للأونصة.

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