وزير الدفاع العراقي : سنطور العقود المبرمة مع فرنسا بشأن الاسلحة المتطورة

2020/08/27 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن وزير الدفاع جمعة عناد ان العراق سيطور العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الاسلحة المتطورة.وقال عناد في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في مبنى الوزارة اليوم الخميس وتابعته (المستقلة) ان “زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية تاتي في إطار تطوير التعاون الأمني والعسكري”.واضاف “اننا سنطور العقود المبرمة مع الجانب […]

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