بالصور.. الشعائر الحسينية تتربع على عرش الازمنة

2020/08/27 | 12:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء المقدسة- واع

تصوير صفاء علوان

يواصل العراقيون على اختلاف اتجاهاتهم ممارسة الشعائر الحسينية معبرين عن حرصهم بالالتزام بتوجيهات المرجعية ووزارة الصحة الخاصة بشروط السلامة والوقاية من فيروس كورونا، في بيوت كتب عليها عشق الحسين(ع) تجود بكرم حسيني عهدته الازمنة واحتفظت به الامة الاسلامية عن ظهر قلب، وحيث ما وجدت تلك الشعائر كانت عدسة وكالة الانباء العراقية (واع) حاضرة لتوثق هذه الملحمة الانسانية التي تجسدت في قلب كل مؤمن.

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