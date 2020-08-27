2020/08/27 | 12:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي مساء الأربعاء إلى بغداد، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال ستة أسابيع، حسبما أعلن مكتبها....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الجيوش الفرنسية تصل بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الجيوش الفرنسية تصل بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).