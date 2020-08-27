2020/08/27 | 12:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف تحالف الفتح، الخميس، عن أبرز الملفات التي نوقشت في اجتماع قادة الكتل السياسية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما تعهد الكاظمي باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض الأمن والاستقرار وإنهاء مظاهر الفوضى.وقال رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، بحسب الإعلام الرسمي، إن “قادة القوى السياسية بحثوا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ما […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح: الكاظمي تعهد بفرض الأمن والاستقرار وإنهاء مظاهر الفوضى المركز الخبري الوطني.

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