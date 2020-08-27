2020/08/27 | 12:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- افاد مصدر أمني، الخميس، بالعثور على جثث اخوين اختطفهما تنظيم داعش خلال هجومه على قرية في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى.وقال المصدر في تصريح صحفي ان الاخوين الذين اختطفهما داعش ليلة امس بهجوم على قرية (دكة نوري ميكائيل) في قضاء خانقين، عثر على جثتهما اليوم مقتولين”.واضاف، انه”تم العثور على جثثهما […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على جثث اخوين اختطفهما داعش في خانقين المركز الخبري الوطني.

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