تقرير : مانشستر سيتي مستعد للحصول على خدمات ميسي مقابل صفقة تبادلية

2020/08/27 | 12:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن مانشستر سيتي مستعد للحصول على خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة هذا الصيف خلال صفقة تبادلية.وأبلغ ميسي إدارة برشلونة برغبته في الرحيل عن النادي هذا الصيف، وتؤكد الأنباء أنه متمسك بقراره.ويعتبر مانشستر سيتي من الأندية القليلة التي تملك القدرة المالية على ضم ميسي، على الرغم من […]

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