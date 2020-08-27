مسؤول سابق بالأولمبية يكشف تعديلات النظام الأساسي للجنة قبل الانتخابات

2020/08/27 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الامين المالي السابق للجنة الاولمبية العراقية سرمد عبد الاله، الخميس (27 آب 2020)، عن التعديلات الأساسية التي طرأت على لوائح اللجنة الاولمبية العراقية في إجتماع فندق عشتار شيراتون أمس الاربعاء، قبل اجراء انتخابات مكتب تنفيذي جديد.

وقال عبد الاله في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن "جميع الاتحادات الاولمبية إحتفظت بمقاعدها في الجمعية العمومية ولايوجد تغيير بعدد الاصوات والممثلين عن كل اتحاد،واحتفظ كذلك الرياضي والرياضية من المشاركين في اخر ثلاث دورات اولمبية بمقاعدهم بالجمعية العمومية ، ولم تجري اي زيادة باعدادهم او السماح للمشاركين في الدورات الاسيوية والعربية بالدخول معهم ، رغم ان ذلك معمول به في بعض دول الجوار" .

وأضاف أنه "كما احتفظت المرأة التي يتم اختيارها من بين العضوات في الاتحادات الرياضية بمقعدها في الجمعية العمومية ، ولم تجري تغيرات في الية الاختيار او توصيف المرشحات ،وأضيف مقعد واحد للاتحادات غير الاولمبية واصبحت اثنان بدلا من واحد ، رغم ان الميثاق الاولمبي يسمح بدخول جميع الاتحادات ، كما تم إضافة مقعد واحد فقط للشخصيات التي قدمت خدمات للحركة الاولمبية وأصبحت ثمانية بدلا من سبعة، وحددت بخمسة مقاعد للرجال وثلاثة للنساء ، و لاتوجد اي محدات أو توصيفات لترشيحهم، ولاتوجد مقاعد مخصصة لممثلين عن الوزارات الساندة للحركة الاولمبية ، و دائما كنا نستمع لانتقادات حكومية بهذا الخصوص ، ولكن يبدو غيابهم اصبح لايمثل معضلة كبيرة".

واوضح عبد الاله أنه "لاتوجد مقاعد مخصصة لممثلين عن ممثليات اللجنة الاولمبية العراقية ، رغم اننا استمعنا كثيرا لعبارات التهميش والاقصاء السابق بعدم تواجدهم في الجمعية العمومية، ولاتوجد أيضا مقاعد مخصصة لممثلين عن الاندية الرياضية ، رغم ان الاندية جزء رئيسي من الحركة الاولمبية وكانت مطالبات كثيرة تطلب تواجد ممثلين عنهم في الجمعية العمومية" .

وبين: "لاتوجد مقاعد مخصصة للاكاديمين من حملة الشهادات العليا في التربية الرياضية ، ودائما كانت سهام النقد موجهة الى الاولمبية لعدم ضمان مقاعد لهذه الشريحة في الجمعية العمومية" .

وبحسب لوائح دوكان يمكن لثلاثة عشر اتحاداً السيطرة على قرار الجمعية العمومية و اختيارهم للشخصيات وممثلي الاتحادات غير الاولمبية والعنصر النسوي ، و نظام شيراتون ابقى الحال على ماهو عليه ولم يحدث اي تغيير، رغم انه كان بالامكان ابقاء تسمية الاتحادات غير الاولمبية والخبراء والشخصيات الرياضية بالية اختيار بعيدة عن قرار الاتحادات الرياضية .

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