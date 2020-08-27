إصابة 4 لاعبين من تشيلسي بفيروس كورونا وتأجيل العودة للتدريبات

2020/08/27 | 12:09 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن عددًا من لاعبي فريق تشيلسي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وهم حاليًا في الحجر الصحي للحد من خطر انتشار الفيروس بين بقية اللاعبين.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن هوية 4 لاعبين من المصابين، وهم ماسون مونت وتامي أبراهام وفيكايو توموري إلى جانب الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش.



وخضع جميع اللاعبين لاختبارات فيروس كورونا في نهاية الأسبوع الماضي قبل عودتهم المقررة إلى التدريبات قبل الموسم.

وقبل أن يخضع لاعبو تشيلسي لفحوصاتهم، ظهر الأسبوع الماضي أن هناك ارتفاعًا حادًا في الحالات عبر الدوري بعد فترات الراحة الصيفية للاعبين، حيث تم تسجيل 14 اختبارًا إيجابيًا في 12 ناديًا مختلفًا عادوا إلى التدريبات التمهيدية في بداية الأسبوع الماضي، أبرزهم من أندية شيفيلد يونايتد ووست هام وبرايتون.

فيما أشارت صحيفة "صن" إلى أن:" اللاعبين المذكورين سلفًا كانوا جميعهم في جزيرة ميكونوس اليونانية قبل بدء التدريبات التمهيدية للموسم الجديد في نهاية الأسبوع الماضي، حتى أن أبراهام وبوليسيتش وتوموري التقطوا صورًا معًا وهم يسترخون في ضوء الشمس".

ولم يعلق نادي تشيلسي على ما إذا كانت نتائج الاختبارات إيجابية أو سلبية للاعبين لفيروس كورونا، لكن من المعروف أن هناك عددًا من الحالات في النادي بحسب ما أشارت إليه "ديلي ميل" و"صن".



ويلتزم النادي الآن بالبروتوكولات والإرشادات الرسمية للحفاظ على الأمان في الفريق الأول.

ويتبقى على بداية الموسم الجديد لتشيلسي أقل من ثلاثة أسابيع، لذا فهي ضربة كبيرة للمدرب فرانك لامبارد الذي سيضطر لتأجيل التدريبات.

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