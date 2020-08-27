القبض على أحد المخبرين السريين لداعش في كركوك

2020/08/27 | 12:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على أحد الإرهابيين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك.وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ نسخة منه:" ان المطلوب وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية لعملة مخبرا سريا للدواعش، والذي اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بتزويد عصابات داعش بمعلومات عن القوات الأمنية وقوات البيشمركة بتحركاتهم وأماكن تواجدهم مقابل اعطائة مبالغ مالية على ذلك"./انتهى7

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