وزيرة الدفاع الفرنسية : مستعدون للاستمرار بتدريب القوات العراقية ..ووزير الدفاع يرد : سنطور عقود التسليح /موسع

2020/08/27 | 12:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلـن وزير الدفاع جمعة عناد ان العراق بصدد تطوير العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الاسلحة المتطورة ، مشيرا الى ان زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي الى بغداد تأتي في اطار التعاون الامني والعسكري.وقال عناد في مؤتمر صحفي مشترك بمقر وزارة الدفاع مع وزيرة الدفاع الفرنسية ، " سنطور العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن برامج تجهيز الاسلحة المتطورة "، مشيرا الى ان زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية تاتي في إطار تطوير التعاون الأمني والعسكري".من جانبها اكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي ، ان " الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين العراق وفرنسا في جميع المجالات.وقالت بارلي ، ان " فرنسا مستعدة للاستمرار ببرامج تدريب القوات الامنية العراقية "، مؤكدة ان " بلادها تتكاتف مع العراق للقضاء على الارهاب".



واضافت ، " ندعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور لخلق الاستقرار في المنطقة "، مبينة "نحن داعمون للعراق بشأن مكافحة وباء كورونا ،وأرسلنا مساعدات بهذا الملف "./انتهى5

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