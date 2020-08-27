تطبيعية الكرة تتلقى أربعة عروض لتجهيز قمصان اسود الرافدين

2020/08/27 | 12:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم

المعلومة/بغداد..اعلن رئيس الهبيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، اياد بنيان، ان الاتحاد تلقى أربعة عروض من شركات اجنبية لتجهيز قمصان المنتخبات الوطنية.

وقال بنيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ عن “اتحاد الكرة يفاضل بين أربعة عروض تلقاها من شركات اجنبية لتجهيز قمصان المنتخبات الوطنية”.

وأوضح بنيان انه “حتى اللحظة لم نتعاقد مع اي شركة لتجهيز المنتخبات الوطنية والجميع يعلم ان التطبيعة لم تتلقَ فلساً واحداً منذ تسلمها العمل بالتالي سننتظر للفترة المقبلة”.

يذكر ان اتحاد الكرة رفض تجديد عقد “جيفوفا” الإيطالية بعد عام واحد من التعاقد.



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