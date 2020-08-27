الدفاع التركية: لا نعادي الحكومة العراقية ونستمر بضرب ’’أوكار الإرهابيين’’

2020/08/27 | 12:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد ..

اكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الخميس، ان بلاده لا تعادي الحكومة العراقية، لكنها تدافع عن بلادها أمام ما اسماها بـ ’’الاعتداءات الارهابية’’ وذلك في معرض حديثه عن استهداف مواقع في شمال العراق، تتبع لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة ’’منظمة ارهابية’’.

وذكر أكار، في تصريح نقلته وسائل إعلام تركية، إن “بلاده قتلت 320 عنصراً من حزب العمال التركي شمالي العراق، منذ انطلاق عملية المخلب”.

وأضاف، أن “تركيا باتت فاعلا حقيقيا على الساحة الدولية، وأن على الجميع أن يدرك ذلك”، لافتاً إلى أن “تركيا لا تطمع بأراضي وبحار أي دولة، ولن تسمح لأي اعتداء يطالها من أراضي وبحار دول الجوار”.

وأشار وزير الدفاع التركي إلى أن “جميع فعاليات الجمهورية التركية وقواتها المسلحة تستند إلى أسس مبدئية وتنفذ بشكل حازم”، مبيناً أن “وزارته تتولى حماية الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وزارة الطاقة التركية شرق المتوسط”.انتهى/25

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