عالية نصيف تدعو لدخول شامل لطلبة الامتحانات الخارجية

2020/08/27 | 12:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة)..دعت النائبة عالية نصيف وزير التربية إلى إصدار قرار بالسماح لطلبة الامتحانات الخارجية (الصف السادس الاعدادي بكل فروعه) بالدخول الشامل في الامتحانات الوزارية .وقالت نصيف اليوم :” ان طلبة الخارجي قاموا بتأدية الامتحانات التمهيدية ودفعوا رسوما قدرها ١٥٠ ألف دينار، وكل طموحهم هو الحصول على شهادة السادس الاعدادي التي لم يحصلوا عليها بسبب ظروف […]

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