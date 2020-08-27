2020/08/27 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشفت مديرية شرطة محافظة البصرة، الخميس، تفاصيل جريمة قيام اب بقتل طفلته البالغة من العمر 9 سنوات.وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، إنه بعد ورود أخبار عن حدوث جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات في قضاء شط العرب، تم تشكيل فريق عمل للتحقيق عن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة البصرة تروي تفاصيل جريمة قيام أب بقتل ابنته المركز الخبري الوطني.

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