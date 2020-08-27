تقرير : شركة أديداس تضغط على ادارة ريال مدريد من أجل التعاقد مع ميسي

2020/08/27 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن ضغط تمارسه إحدى الشركات العالمية على ريال مدريد؛ من أجل التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، هذا الصيف.وبحسب موقع “ديفينسا سينترال” الإسباني، فإن شركة أديداس، تضغط على فلورنتينو بيريز؛ من أجل التعاقد مع ميسي.وأبلغ ميسي إدارة برشلونة منذ يومين، رغبته في الرحيل عن […]

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