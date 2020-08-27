أمن المنطقة والانتهاكات التركية يتصدران لقاء رئيس الجمهورية والوزيرة الفرنسية

2020/08/27 | 12:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر بغداد، اليوم الخميس 27-8-2020 وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي والوفد المرافق لها.

وأكد الرئيس، خلال اللقاء، وجوب تضافر الجهود الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء على بؤره التي تشكل تهديداً للأمن والسلام، وتعزيز التعاون والتنسيق لمكافحة أشكال التطرف، مشيراً إلى أهمية التشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي لترسيخ الاستقرار في المنطقة وتجنيبها المزيد من الأزمات والتوتر، كما ثمن سيادته دور فرنسا الحيوي في التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة دعم جهود العراق لحماية سيادته وأمنه واستقراره وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكداً أهمية وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية التي تعد انتهاكاً لسيادة البلاد وخرقاً للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار.

بدورها جددت الوزيرة الفرنسية دعم بلادها لاستقرار العراق وحماية سيادته ووقوف فرنسا إلى جانبه لمنع الانتهاكات على أراضيه، واستعدادها لتقديم الإسناد للقوات الأمنية العراقية تدريباً وتجهيزاً.

كما تم، في اللقاء، بحث تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة لاسيما التعاون الأمني وبناء القدرات العسكرية العراقية، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية

الخميس 27-8-2020

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