الفتح يكشف تفاصيل اجتماع قادة الكتل السياسية مع الكاظمي

2020/08/27 | 12:17 - المصدر: NRT عربية

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رئيس كتلة الفتح النائب محمد الغبان

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد تحالف "الفتح" الخميس، أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض الأمن والاستقرار وإنهاء مظاهر الفوضى، كاشفا عن أبرز الملفات التي نوقشت في اجتماع قادة الكتل السياسية مع رئيس الوزراء.

وذكر رئيس كتلة "الفتح" النيابية محمد الغبان، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 27 آب 2020، ان "قادة القوى السياسية بحثوا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال اجتماع عقد قبل أيام ما يجري من أحداث وتصعيد في المحافظات الجنوبية".

وأضاف، أن "قادة الكتل أكدوا أهمية فرض الأمن والاستقرار وعدم السماح للمخربين أن يعبثوا بأمن البلاد وأن مهمة إعادة هيبة الدولة وسيادة القانون هي من أهم مسؤوليات حكومة الكاظمي التي ينتظر أن تهيئ لأجواء سليمة وآمنة لإجراء انتخابات مبكرة في حزيران القادم".

وأشار الغبان، إلى أن "رئيس الوزراء تعهد خلال الاجتماع باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لفرض الأمن والاستقرار وإنهاء مظاهر الفوضى والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة وإصدار التوجيهات الواضحة إلى الأجهزة الأمنية لفرض سلطة القانون واعتقال الخارجين عنه".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد حضر قبل زيارته الأخيرة إلى واشنطن اجتماعا في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وبحضور عدد من قادة الفصائل، حيث أفادت مصادر مطلعة بان "الاجتماع ناقش الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية، فضلا عن زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن والتأكيد على إخراج القوات الاميركية من العراق، كما شدد على ضرورة تصحيح الخروقات والاخطاء الحكومية التي من الواجب تصحيحها".

ر.إ

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