صالح لوزيرة الجيوش الفرنسية: ضرورة وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية

2020/08/27 | 12:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر بغداد، اليوم الخميس وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي والوفد المرافق لها.





وأكد الرئيس، خلال اللقاء، بحسب بيان رئاسة الجمهورية الذي تلقته {الفرات نيوز} على"وجوب تضافر الجهود الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء على بؤره التي تشكل تهديداً للأمن والسلام، وتعزيز التعاون والتنسيق لمكافحة أشكال التطرف، مشيراً إلى أهمية التشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي لترسيخ الاستقرار في المنطقة وتجنيبها المزيد من الأزمات والتوتر، كما ثمن سيادته دور فرنسا الحيوي في التحالف الدولي ضد الإرهاب".

وشدد صالح على "ضرورة دعم جهود العراق لحماية سيادته وأمنه واستقراره وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكداً أهمية وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية التي تعد انتهاكاً لسيادة البلاد وخرقاً للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار".

بدورها جددت الوزيرة الفرنسية "دعم بلادها لاستقرار العراق وحماية سيادته ووقوف فرنسا إلى جانبه لمنع الانتهاكات على أراضيه، واستعدادها لتقديم الإسناد للقوات الأمنية العراقية تدريباً وتجهيزاً".

كما تم، في اللقاء، "بحث تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة لاسيما التعاون الأمني وبناء القدرات العسكرية العراقية، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية".

محمد المرسومي

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