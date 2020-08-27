مصدر في الخارجية العراقية يؤكد موعد زيارة ماكرون الى بغداد

2020/08/27 | 12:18 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أكد مصدر في وزارة الخارجية العراقية، موعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى العاصمة بغداد.





وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان ماكرون "سيجري زيارة رسمية إلى العراق خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف، ان الرئيس الفرنسي سيلتقي الرئاسات الثلاث وقد يزور اقليم كردستان للقاء القادة والمسؤولين الكرد في أربيل.

يشار الى ان ماكرون سيزور بيروت مجدداً في الأول من أيلول المقبل لطرح خارطة طريق للإصلاح في لبنان كما وعد في زيارته الأولى بعد الانفجار المدمر بمرفأ العاصمة ف 4 آب الجاري الذي راح ضحيته المئات من القتلى والآف الجرحى بالاضافة الى دمار كبير وغير مسبوق في البلاد.

عمار المسعودي

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