بارلي : مستعدون للاستمرار بتدريب القوات العراقية وندعم إبعاده عن سياسة المحاور

2020/08/27 | 12:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/… أعربت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي عن دعم بلادها لإبعاد العراق عن سياسة المحاور.وقالت بارلي في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد في بغداد إن بلادها تتعاون مع العراق للنجاح في القضاء على الإرهاب، مشيرة إلى أن زيارتها تهدف إلى تعزيز العلاقات بين العراق وفرنسا في جميع المجالات.أكدت أن فرنسا […]

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