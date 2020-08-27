أين يمكن أن نجد أنفسنا؟ - نادية خلوف

2020/08/27 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف كيف نعيش في عالم لسنا فيه ؟كم هو سيء أن تكون حقيقياً في مجتمع مزيّف ، أو ربما ليس مجتمعاً مزيفاً بل متخلفاً ، و الأسوأ هو أن تكون " مثقفاً" مع تحفظي على الكلمة التي استعملت في أغلب الأحيان من أميين سجلوا أحزابهم باسمهم وباسم أولادهم " الذكور" إلى الأبد، لكن لا شكّ أن هناك مثقف حقيقي، و قد يكون صامتاً في وقت لا ينفع فيه الضجيج.



أتساءل: هل للمثقف مستقبل في وطننا، أو حتى في العالم؟ إذا كان ف ......





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