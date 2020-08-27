دعوات نيابية لاستضافة الكاظمي في جلسة علنية لمناقشة اخراج القوات الأجنبية

2020/08/27 | 12:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..دعا النائب عن كتلة السند الوطني حسين اليساري، الخميس ، إلى عقد جلسة علنية ومباشرة لمجلس النواب لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة تسويف قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية.وقال اليساري في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “كعادتنا يجب ان نكون واضحين أمام شعبنا وإلزام الكاظمي بالحضور أمام مجلس النواب عبر جلسة علنية ليطلع للشعب على مجريات قرار مجلس النواب بإخراج جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من الأراضي العراقية”.وأضاف ان “الكاظمي عاد من واشنطن محملا بالوعود وهناك تسويف ومماطلة من قبل الحكومة الحالية عدم رغبتها إخراج القوات الأمريكية”.واعرب عن “استغرابه من تصريحات الكاظمي بشأن الوجود الأمريكي فترة أطول في العراق”، واصفا تلك التصريحات بــ”المبهمة وبحاجة إلى جلسة خاصة مباشرة وعلنية يتم إيضاح ما جرى خلال زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن”.



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