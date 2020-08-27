طقس حار لنهاية آب وجدول بالحرارة العظمى

2020/08/27 | 12:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للأنواء تلقت وكالة {أين نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون في الوسط والشمال مشمساً وفي الجنوب مشمساً حاراً ودرجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 44 مْ".وأضاف ان "طقس يومي السبت والأحد المقبلين سيكون في الوسط والجنوب مشمساً حاراً وفي الشمال مشمساً مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة".وأشار البيان الى، ان "طقس الأثنين المقبل وهو آخر يوم بشهر آب الجاري سيكون في الوسط والجنوب مشمساً حاراً وفي الشمال مشمساً مع استقرار بدرجات الحرارة".

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