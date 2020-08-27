2020/08/27 | 12:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت وزارة التخطيط عن انخفاض السفن القادمة إلى الموانئ العراقية بنسبة 10.2%.وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير له إن “عدد سفن البضائع القادمة المحملة للموانئ العراقية 1836 سفينة لسنة 2019 مقابل 2044 سفينة لسنة 2018 وبانخفاض بلغت نسبته 10.2%”.وأضاف، أن “عدد سفن البضائع المغادرة المحملة من الموانئ العراقية بلغت 1284 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنسبة 10.2%… انخفاض السفن القادمة إلى الموانئ العراقية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنسبة 10.2%… انخفاض السفن القادمة إلى الموانئ العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).