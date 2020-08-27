الذهب يتراجع مسجلا 1938.32 دولارا للأوقية

2020/08/27 | 12:27 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة تراجع الذهب، اليوم الخميس، في أعقاب زيادة حادة في الجلسة السابقة حيث عدل المستثمرون مراكزهم للتركيز على ما إذا كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، جيروم باول، سيلمح إلى تغيير في الاستراتيجية النقدية.وبحسب وكالة "رويترز"، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1938.32 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما صعد 1.3 بالمئة أمس …

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