سلوك قد “يحرج” كاظم الساهر.. رسائل تعارف و”تحرش” بالمعجبات من خلال حساب رسمي! (فيديو)

2020/08/27 | 12:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حالة من الجدل، اشتعلت على منصة انستغرام تفجرت بعد ان ادعت احدى الصفحات المهتمة باخبار الفنانين، بتعرض عدد من معجبات الفنان العراقي كاظم الساهر، لتحرش ومحاولات تعارف من قبل الحساب الرسمي للساهر، والذي يديره أحد الأشخاص المقربين من الفنان.

وكتبت صفحة “نجوم اليوم”، أن “شكاوى وفيديوهات وردته من قبل معجبات الفنان، تفيد بأن الشخص المسؤول عن ادارة الصفحة الرسمية للفنان كاظم الساهر على انستغرام، يقوم بمحاولات تعارف وتبادل الحديث مع المعجبات والمتابعات للحساب الرسمي للساهر”.

وتساءلت الصفحة عن “كيفية قيام الشخص المسؤول عن ادارة الصفحة، بسلوكيات مشابهة دون التفكير ومحاولة الحفاظ على صورة الفنان كاظم الساهر بين الناس واستغلال اسمه”.

إلا أن عددا كبيرا من المتابعين، شكك بحقيقة الفيديو، فيما اشاروا إلى أن المحادثات تعود لصفحة مزيفة، وليست الصفحة الحقيقية والموثقة لكاظم الساهر”.

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