الأمم المتحدة: المساءلة عن الانتهاكات أثناء الاحتجاجات في العراق بعيدة المنال

2020/08/27 | 12:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال تقرير أصدرته الأمم المتحدة اليوم الخميس ان المساءلة بشأن “انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق المظاهرات الأخيرة، لا تزال بعيدة المنال” ،على الرغم من الخطوات الواعدة التي اتخذتها الحكومة العراقية الحالية بهذا الشأن.ويُفصّل التقرير الإجراءات المتخذة والتي امتُنع عن اتخاذها في التعامل مع الاحتجاجات الضخمة التي خرجت بين تشرين الأول/ أكتوبر […]

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