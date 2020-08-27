2020/08/27 | 12:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تدعو لمساعدة العراق فى مكافحة الإرهاب وإعادة بناء اقتصاده) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تدعو لمساعدة العراق فى مكافحة الإرهاب وإعادة بناء اقتصاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).