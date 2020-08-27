مراسلنا: الطائرات التركية تقصف اطراف قرية سكيري في محافظة دهوك

2020/08/27 | 12:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

قصفت الطائرات التركية، اطراف قرية سكيري في محافظة دهوك.

وقال مراسلنا، ان "الطائرات التركية قصفت اطراف قرية سكيري في جبل متين والتابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك".

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