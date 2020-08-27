كشف أبرز الملفات التي نوقشت باجتماع قادة الكتل السياسية مع الكاظمي

2020/08/27 | 12:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان اليوم الخميس، عن أبرز الملفات التي نوقشت في اجتماع قادة الكتل السياسية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي....

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