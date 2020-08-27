الصحة العراقية تشكر المرجعية العليا لتوجيهاتها السديدة للمجالس الحسينية

2020/08/27 | 12:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت وزارة الصحة بشكرها وتقديرها للمرجعية في النجف الأشرف لتوجيهاتها الرشيدة والسديدة الى كافة المجالس الحسينية بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة،...

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