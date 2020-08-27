2020/08/27 | 12:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران وتركيا تهددان دجلة والفرات بالجفاف والخطر يهجر المزارعين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران وتركيا تهددان دجلة والفرات بالجفاف والخطر يهجر المزارعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).