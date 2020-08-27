الصحة النيابية: لن نعتمد “لقاح كورونا” في العراق الا بعد موافقة جهتين

2020/08/27 | 12:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اكد عضو لجنة الصحة النيابية النائب غايب العميري، الاربعاء، عدم اعتماد اي لقاح داخل البلاد الا بعد موافقة جهتنين.وقال العميري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” اعتماد اي لقاح لفيروس كورونا في العراق سواء انتج في روسيا او الصين او اي دولة اخرى لايتم الا بعد اعتماده بشكل رسمي وموافقة منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للقاحات”.واضاف العميري،ان” البلد المصنع للقاح يمكنه اعتماده داخل حدوده لكن اعتماد في بقية البلدان خاضع لضوابط وتعليمات محددة من قبل منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للقاحات التي تتطلب موافقتهما واعتماده رسميا”.ويعاني العراق مؤخرا من ارتفاع كبير في معدلات الاصابات اليومية التي وصلت في الايام الاخيرة الى 4 الاف إصابة.



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