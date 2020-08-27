العمليات المشتركة تنفي أنباء عدم قدرة الطيارين العراقيين على قيادة الـF16

2020/08/27 | 12:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، أن طائرات “إف ستة عشر “مازالت تؤدي ما عليها من العمل المطلوب، بدقة وكفاءة عاليتين..

ونفى الناطق باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي الانباء التي تحدثت عن عدم قدرة الطيارين العراقيين على قيادة تلك الطائرات..



مبينا ان هذا الكلام محض افتراء، لأن الطائرات أدت عملها بصورة جيدة، وتسند القوات المسلحة العراقية.

وقال الخفاجي، إن وجود تلك الطائرات بين قدرة العراق على امتلاك ذراع مهمة من أذرع القوة الجوية..



مشيرا الى ان أمهر الدول في مجال التسليح لا تستطيع امتلاك هذا النوع من الطائرات، وذلك لدقة العمل فيها، أضافة إلى الإمكانيات والمتطلبات التي يطلبها هذا النوع من السلاح.

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