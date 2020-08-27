وصول وزير الخارجية السعودي الى العراق

2020/08/27 | 12:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الخارجية فيصل بن فرحان آل سعود، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وذكرت قناة “العربية” في نبأ عاجل، أن “وزير الخارجية السعودي وصل الى العاصمة بغداد”.

وتأتي هذه الزيارة لبحث العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين.

ومن المؤمل ان يلتقي وزير الخارجية السعودي بنظيره العراقي فؤاد حسين وكذلك برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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