بعد ايقاف تجديد تراخيصها.. الكشف عن خطوة القضاء المقبلة تجاه شركات الهاتف النقال

2020/08/27 | 12:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد النائب عن كتلة سائرون علاء الربيعي، الخميس، ان ايقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال ضربة للفاسدين، كاشفا عن استدعاء مسؤولين كبار في هيئة الإعلام والاتصالات، من أجل استكمال التحقيق.

وذكر الربيعي في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ةميديا ان ار تي، اليوم (27 اب 2020)، إن "القضاء العراقي سيطلب حضور رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، ورئيس المجلس الإداري في الهيئة من أجل استكمال التحقيق في ملف شبكات الاتصال".

واضاف، أن "ايقاف تجديد عقود شركات الهاتف النقال بدائيا هو ضربة للفاسدين"، وليس هناك وقتا محددا لاعلان نتائج التحقيق وأن القضاء سيأخذ الوقت الكافي من أجل اثبات تلك الشبهات التي تحوم حول عمل تلك الشركات من عدمه".

وكانت محكمة بداءة الكرخ، التابعة لمجلس القضاء الأعلى، وجهت يوم الثلاثاء الماضي،تبليغا إلى شركات الاتصالات الثلاث في العراق، بقرار إيقاف تجديد تراخيصها للعمل.

ا.ح

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