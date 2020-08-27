بالصور.. مانشستر سيتي يكشف عن القميص الثالث للموسم المقبل

2020/08/27 | 12:49 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن قميصه الثالث الذي سيخوض به بعض مباريات الموسم الجديد 2020 – 2021.





ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي فيديو وصورا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغير " تويتر"، قميص الفريق الثالث.

القميص كما ظهر باللون الأبيض الداكن، مع اللونين الوردي والسماوي.

يذكر أن مانشستر سيتي لم يتوج سوى بكأس الرابطة الإنجليزية خلال الموسم المنصرم.

ويسعى مانشستر سيتي لتدعيم صفوفه خلال الصيف الحالي، من أجل المنافسة على جميع البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا.

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى اقتراب السيتيزن من التعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة.

محمد المرسومي

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