نائب كردي: في كردستان 500 ألف موظف فضائي.. والاقليم فشل بالاستقلال الاقتصادي

2020/08/27 | 12:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… راى عضو البرلمان العراقي المستقل ريبوار كريم أن كردستان فشلت في الاستقلال الاقتصادي والذاتي الذي أعلنته خلال السنوات الماضية وعملت به، فيما كشف عن وجود نحو 500 ألف موظف فضائي يستلمون رواتب في الإقليم.وأكد ريبوار في تصريح للجزيرة نت وتابعته (المستقلة) اليوم الخميس أن حل إشكالية رواتب موظفي الإقليم تكمن بنقلها إلى وزارة […]

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