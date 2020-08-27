الخدمات النيابية تكشف عن القطاع الاكثر تضرر بسبب كورونا وتؤكد: 80% عاطلون

2020/08/27 | 12:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..كشفت لجنة الخدمات النيابية، الاربعاء، عن القطاع الاكثر تضررا بسبب تداعيات جائحة كورونا في العراق، مشيرة إلى أن 80% منهم عاطلون.وقالت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب في حديث لـ/ المعلومة/،ان” جائحة كورونا المستمرة منذ 6 اشهر القت بظلالها السلبية على جميع القطاعات الحيوية في العراق وخاصة قطاع البناء والاسكان الذي يعد الاكثر تضررا حتى الان”.واضافت عبد المطلب،ان” 80% من العاملين في قطاع البناء والاسكان عاطلون عن العمل في الوقت الراهن بسبب محدوية الفرص المتوفرة خاصة مع التداعيات النفسية التي دفعت الكثيرين الى تاجيل فكرة بناء او تاهيل المنازل ما قلص فرص العمل بنسب عالية جدا”.واشارت عبد المطلب الى ان” الوقت حان للتكيف مع جائحة كورونا مع خلال اعتماد سبل الوقاية المتعارف عليها لدفع وتيرة العمل للامام وبخلافه ستكون الاوضاع الاقتصادية صعبة ومولمة جدا لشرائح واسعة تعتمد على الاجور اليومية في تامين لقمة الخبز”.وضربت جائحة كورونا العراق قبل 6 اشهر ولاتزال تسجل يوميا من 3-4 الاف اصابة في مشهد اثار قلق الكثيرمن الاوساط وسط مخاوف من تفشي اكبر للاصابات.



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