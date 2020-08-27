الخدمات النيابية تكشف عن أبواب جديدة لنهب أموال الدولة

2020/08/27 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الخدمات النيابية عن بوابة جديدة لنهب الاموال في البلاد من خلال تنفيذ بعض المشاريع السيئة في البلاد.

اللجنة أكدت في بيان أن المليارات تنفق سنويا على مشاريع الإكساء والتبليط في المحافظات العراقية بعضها يتم وفق الشروط والمواصفات، إلا أن غالبية هذه المشاريع تنفذ دون المستوى المطلوب وتظهر آثارها بعد فترة وجيزة نتيجة سوء المواد المستخدمة، لضمان تكرار عمليات الإكساء المتكررة للطرق، داعية إلى إحالة هذه المشاريع إلى شركات رصينة لإنهاء ملف نهب الأموال.

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