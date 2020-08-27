ضبط قطع أثرية تعود للعصر العباسي في محافظة ميسان

2020/08/27 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة التمكن من ضبط قطع أثرية مختلفة الاحجام في محافظة ميسان تعود إلى العصر العباسي.

الهيئة أكدت في بيان أن دائرة التحقيقات تمكنت من العثور على إحدى وثلاثين قطعة أثرية بعد تلقيها معلومات أفادت بوجود قطع أثرية تعود للعصر العباسي في منطقة تل الذهب الواقعة في قضاء الكحلاء، مبينة أن هذه القطع تم العثور عليها خلال عمليات الحفر التي قام بها صاحب الأرض، فيما أشارت إلى وجود العديد من القطع الكبيرة التي تعذر نقلها لحين توفر وسيلة آمنة لنقلها دون تعريضها للتلف.

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