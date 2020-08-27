وزير الخارجية السعودي يصل العراق

2020/08/27 | 12:59 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، الى العراق.

وذكرت مصادر صحفية ان "الوزير سيلتقي بالمسؤولين العراقيين بينهم وزير الخارجية العراقي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واضافت انه "سيبحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات".

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