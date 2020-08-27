ديالى تصدر اول تقرير عن” مخيمات الوند” وتتوقع حسم ملفها نهاية 2020

2020/08/27 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اصدرت دائرة هجرة قضاء خانقين في ديالى، الاربعاء، تقريرا حول ما تبقى من عدد الاسر النازحة في مخيمات الوند في اطراف القضاء.وقال مدير دائرة هجرة خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) علي غازي اغا في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” اجمالي الاسر النازحة في مخيمي الوند(1-2) الكرفاني في اطراف خانقين يصل الى 700 اسرة بعد عودة اكثر من 100 اسرة خلال الاسابيع الماضية الى مناطقها المحررة بعد رحلة نزوح استمرت 6 سنوات”.واضاف اغا،ان “هناك جهودا حيثية من قبل كل الاطراف بما فيها وزارة الهجرة والمهجرين من اجل حسم نهائي لملف الاسر النازحة في مخيمات الوند وانهاء رحل نزوح قسري بسبب الارهاب استمرت 6 سنوات متوقعا حسم الملف نهاية 2020 واغلاقه بشكل حاسم”.وتعد مخيمات الوند اكبر مخيمات النازحين في ديالى وانشئت بعد حزيران 2014 عقب احتياج داعش الارهابي مناطق واسعة من المحافظة.



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