وزير الدفاع: العراق سيطور العقود المبرمة مع فرنسا بشأن الأسلحة المتطورة

2020/08/27 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الدفاع جمعة عناد مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي، تعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات العسكرية والأمنية.

وأكد عناد خلال اللقاء عزم العراق تطوير العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الاسلحة المتطورة وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية كافة ومحاربة الإرهاب وتطوير المؤسسة العسكرية.بدورها أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية استعداد بلادها للاستمرار بتدريب القوات العراقية وتعزيز قدرات التسليح والتعاون المشترك في محاربة تنظيم داعش الإرهابي ومواجهة التطرف بكافة اشكاله، مشيرة إلى أن بلادها تدعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور لخلق الاستقرار، كونه من البلدان التي تتمتع بالسيادة والذي يستوجب إيقاف جميع اشكال التدخلات الخارجية.

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