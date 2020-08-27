اعادة منح سلف الزواج للموظفين دون شرط التوطين

2020/08/27 | 13:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد اليوم الخميس ٢٠٢٠/٨/٢٧ عن منح سلف زواج لكافة الموظفين .

واشار المصرف ، الى استثناء المنح من شرط التوطين كما تضمنت التعليمات عقد زواج وتأييد من دائرة المقترض وحددت مبلغ السلفه (١٠ ) مليون دينار .

واضاف انه في وقت سابق تم التريث بالمنح لامور ادارية.

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