الكاظمي يلتقي وزيرة الجيوش الفرنسية

2020/08/27 | 13:27 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.

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