2020/08/27 | 13:29 - المصدر: عين العراق

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الخميس 27 أغسطس 2020 | 01:21 مساءً | عدد القراءات : 7

جنرال الكتريك تكشف تفاصيل اتفاقية ربط الشبكة الكهربائية بين العراق والاردن

جنرال الكتريك تكشف تفاصيل اتفاقية ربط الشبكة الكهربائية بين العراق والاردن

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