نائبة: زيارة ماكرون إلى بغداد تختلف عن زيارته لبيروت

2020/08/27 | 13:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

اعتبرت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت, الخميس, ان زيارة الرئيس الفرنسي للعراق تختلف تماما عن زيارته الى لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت وان زيارة الأخير لبغداد هي للبحث عن مصالح باريس في العراق والمنطقة, مبينة ان بحث فرنسا تبحث عن مصالحها.

وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الى بغداد هي زيارة لتحقيق مصالح فرنسا في العراق وفي المنطقة لكون العراق يمثل لدول العالم هو القلب الاقتصادي في المنطقة ” .

وأضافت ان ” الزيارة هي لتثبيت مصالح باريس وانها تعي ما مدى أهمية العراق الاقتصادية في المنطقة ” , مبينة ان ” الزيارة تختلف تماما عن زيارة ماكرون الى لبنان بعد حادث انفجار مرفأ بيروت ” .

وأشارت جودت الى ان ” العراق يجب ان يقابل الزيارة بالبحث عن مصالحه كما تريد باريس تحقيق تثبيت مصالحها” .



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