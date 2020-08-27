وزيرة الجيوش الفرنسية : مستعدون للاستمرار بتدريب القوات العراقيـة

2020/08/27 | 13:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

اكدت وزيرة الدفاع والجيوش الفرنسية فلورانس بارلي ،ان بلادهـا مستعدة للاستمرار ببرامج تدريب القوات الامنية العراقية .

وقالت بارلي ، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع جمعة عناد ، ان ” الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين العراق وفرنسا في جميع المجالات.مؤكدة ان ” بلادها تتكاتف مع العراق للقضاء على الارهاب”.

واضافت ، اننا ” ندعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور لخلق الاستقرار في المنطقة “، مبينة “نحن داعمون للعراق بشأن مكافحة وباء كورونا ،وأرسلنا مساعدات بهذا الملف “.

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